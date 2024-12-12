Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов

В сумке у пострадавших во вчерашнем разбойном нападении в Бишкеке было $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Об этом 24.kg рассказали источники в правоохранительных органах.

Напомним, 11 декабря на улице Чокморова двое неизвестных напали на мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление, тогда злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук — их прооперировали.

В ГУВД столицы тогда сообщили, что в Бишкеке объявлен план «Перехват» для поимки подозреваемых. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Контроль над следствием и поимкой преступников взяло руководство МВД.

По словам источников в правоохранительных органах, в сумке было $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Пострадавший М.А. заявил, что никто не знал, чем он занимается, и не может предположить, кто мог это сделать. Автомобиль Ford Focus, на котором скрылись злоумышленники, найден на улице Туголбая Ата, недалеко от пересечения с улицей Ибраимова.