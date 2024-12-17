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Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о коррупционной схеме

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции рассказал, какой ущерб нанесли махинации с электронными товаротранспортными накладными (ЭТТН).

По его словам, сотрудники Налоговой службы не проверяли возврат акцизных марок.

«При выпуске каждого товара оформляется ЭТТН и клеится акцизная марка, как на алкогольную продукцию. Но вместо того, чтобы следовать процессу, ЭТТН возвращали и уничтожали. По закону налоговые инспекторы должны были проверять каждую из таких операций, однако этого не делалось. В результате не проверено около миллиона возвратов. Общий оборот по этой схеме составил примерно 464 миллиарда сомов», — сообщил глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев добавил, что каждый возврат ЭТТН приносил инспекторам доход.

«К примеру, если они брали по одному доллару за накладную, это уже $1 миллион. А если десять, то это десятки миллионов», — пояснил Камчыбек Ташиев.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарнотранспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Источник рассказал 24.kg, что 5 декабря вызван на допрос, а после задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель главы ГНС Исламбек Кыдыргычев. Еще один заместитель отпущен после допроса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314432/
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