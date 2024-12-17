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Сюжет: Семейное насилие

Мужчина, избивший в Кара-Суу жену и тещу, стал фигурантом уголовного дела

В отношении мужчины, избившего жену и тещу в Кара-Суйском районе, завели уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

29 ноября в милицию обратилась 24-летняя женщина и указала, что ее избил 35-летний муж.

Факт зарегистрирован. Начата доследственная проверка. На основе собранных материалов в отношении супруга заявительницы возбуждено уголовное дело по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Решением суда мужчину заключили под стражу на месяц на время следствия.

Напомним, ранее мужчину арестовали на семь суток по факту избиения 64-летней тещи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314410/
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