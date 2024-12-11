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Сюжет: Семейное насилие

Мужчину, избившего жену и тещу, арестовали на семь суток

В Кара-Суйском районе мужчину, избившего жену и тещу, арестовали на семь суток. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Отмечается, что 30 ноября в милицию обратилась 64-летняя жительница айыльного аймака Мады. Она указала, что 29 ноября ее избил зять Ж.А. Факт зарегистрирован. Согласно судебно-медицинской экспертизе, женщина получила «легкий вред здоровью».

35-летнего зятя женщины доставили в следственную службу. В отношении него составили протокол по статье 57 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» Кодекса о правонарушениях. Дело направили в суд.

Сегодня Кара-Суйский районный суд назначил наказание мужчине в виде заключения под стражу на семь суток.

В областной милиции подчеркнули, что в отношении Ж.А. также ведется доследственная проверка по факту избиения супруги. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результату будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313900/
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