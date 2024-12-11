В Кара-Суу мужчина избил жену и тещу. Пострадавшие просят главу ГКНБ о помощи

В Кара-Суйском районе Ошской области мужчина жестоко избил жену и тещу. Пострадавшие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайо Абдураупова.

По ее словам, инцидент произошел 29 ноября. 24-летняя женщина рассказала, что ее супруг часто выпивает, избивает ее и устраивает по ночам скандалы. Детям не дает спать.

«В тот день муж сказал принести палку старшему сыну. Потом этой палкой ударил меня несколько раз, когда мама вступилась, он начал избивать и ее. От ударов палка сломалась. Тогда муж завел меня в комнату, запер и меня бил по голове, лицу и телу», — сказала пострадавшая.

Пострадавшая отметила, что участковые милиционеры сначала уговорили ее не писать заявление, а помириться с супругом.

65-летняя женщина рассказала, что муж старше дочери на 10 лет и избивает ее со дня женитьбы. Она обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой содействовать в привлечении к ответственности зятя.

В УВД Ошской области 24.kg рассказали, что женщины обратились в милицию 2 декабря. Факт зарегистрирован. Начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. 35-летнего мужчину еще не задержали. Пострадавшим выдали охранный ордер, запрещающий ему контактировать с ними.