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Происшествия

В Кыргызстане за одну ночь выявили 54 пьяных водителя

В Кыргызстане за одну ночь проведения рейда зафиксировано 2 тысячи 517 нарушений ПДД. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Он отметил, что в ночь на 13 декабря по всей стране прошел традиционный масштабный рейд, направленный на выявление нарушителей ПДД. За этот период зафиксировано:

  • 54 протокола выписали за управление авто в нетрезвом состоянии;
  • 87 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;
  • 421 водитель наказан за езду с превышением скорости;
  • 12 водителей оштрафовали за выезд на встречную полосу движения.

Кроме того, за эту ночь 387 авто водворено на штрафстоянки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314261/
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