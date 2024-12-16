В Кыргызстане за одну ночь выявили 54 пьяных водителя

В Кыргызстане за одну ночь проведения рейда зафиксировано 2 тысячи 517 нарушений ПДД. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.
Он отметил, что в ночь на 13 декабря по всей стране прошел традиционный масштабный рейд, направленный на выявление нарушителей ПДД. За этот период зафиксировано:
- 54 протокола выписали за управление авто в нетрезвом состоянии;
- 87 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;
- 421 водитель наказан за езду с превышением скорости;
- 12 водителей оштрафовали за выезд на встречную полосу движения.
Кроме того, за эту ночь 387 авто водворено на штрафстоянки.