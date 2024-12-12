Организация «Юристы для юристов» призывает освободить адвоката Самата Матцакова

Международная организация «Юристы для юристов» совместно с Юридическим обществом Англии и Уэльса призывают освободить адвоката Самата Матцакова.

В обращении, направленном властям Кыргызстана, говорится, что республика, будучи участником Международного пакта о гражданских и политических правах, обязана обеспечивать справедливость судебных разбирательств.

Правозащитники добавили, что задержание и последующий арест адвоката, как и заседание суда по избранию ему временной меры пресечения проходили с нарушениями процессуальных норм.

«Ночные слушания, на которых присутствовало большое количество коллег Самата Матцакова и правозащитников, по всей видимости, были тактикой несправедливого истощения защиты и, как сообщается, не соответствовали надлежащей правовой процедуре. Следователь представил неполные материалы дела, а защите неоднократно отказывали в доступе к ключевым документам, включая копию якобы поддельного документа, под предлогом «следственной тайны», — говорится в обращении.

В организации также отмечают, что, согласно основным принципам ООН, «юристы должны иметь возможность выполнять все свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства; и не должны подвергаться преследованию или угрозе административных, экономических или иных санкций за любые действия, предпринятые в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой».

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.