10:41
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Происшествия

Организация «Юристы для юристов» призывает освободить адвоката Самата Матцакова

Международная организация «Юристы для юристов» совместно с Юридическим обществом Англии и Уэльса призывают освободить адвоката Самата Матцакова.

В обращении, направленном властям Кыргызстана, говорится, что республика, будучи участником Международного пакта о гражданских и политических правах, обязана обеспечивать справедливость судебных разбирательств.

Правозащитники добавили, что задержание и последующий арест адвоката, как и заседание суда по избранию ему временной меры пресечения проходили с нарушениями процессуальных норм.

«Ночные слушания, на которых присутствовало большое количество коллег Самата Матцакова и правозащитников, по всей видимости, были тактикой несправедливого истощения защиты и, как сообщается, не соответствовали надлежащей правовой процедуре. Следователь представил неполные материалы дела, а защите неоднократно отказывали в доступе к ключевым документам, включая копию якобы поддельного документа, под предлогом «следственной тайны», — говорится в обращении.

В организации также отмечают, что, согласно основным принципам ООН, «юристы должны иметь возможность выполнять все свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства; и не должны подвергаться преследованию или угрозе административных, экономических или иных санкций за любые действия, предпринятые в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой».

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313910/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
«Юристер үчүн юристтер» уюму адвокат Самат Матсаковду бошотууга чакырат
УКМК Самат Матсаковдун иши боюнча маалымат берди
Дело Самата Матцакова. В ГКНБ рассказали подробности
Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было
Дело Самата Матцакова. Адвокатура КР напомнила о недопустимости давления
Адвокаты обратились к президенту с просьбой освободить Самата Матцакова
Дело адвоката. Самата Матцакова заключили под стражу до 30 декабря
Журналисттерди коргогон адвокат Самат Матцаков кармалды
В доме адвоката, защищавшего акына Аската Жетигена, проходит обыск
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке пропал 28-летний мужчина В Бишкеке пропал 28-летний мужчина
Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в&nbsp;авиакатастрофе Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в авиакатастрофе
Водитель легковушки устроил дебош в&nbsp;автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
12 декабря, четверг
10:34
Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 т...
10:31
В Оше два года назад кыргызстанец похитил сейф и сбежал. Его нашли в России
10:14
В прокат выходит кыргызская мелодрама «Алданганмын»
10:10
ФИФА определила место проведения чемпионата мира по футболу — 2034
10:00
Цены, доходы и сбережения. Что говорят исследования о жизни кыргызстанцев