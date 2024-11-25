18:05
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Происшествия

Адвокат журналистов Temirov Live потребовал отвод судей горсуда. Ему отказали

Адвокат журналистов Temirov Live Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова потребовал отвод двух судей из судейской коллегии. Об этом 24.kg рассказал сам адвокат Улан Сейталиев.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека 10 октября огласил приговор по делу 11 бывших и действующих сотрудников издания Temirov Live. Махабат Тажибек кызы осудили на шесть лет, Азамата Ишенбекова — на пять лет. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева получили по три года пробации, а остальные журналисты оправданы.

Адвокат рассказал, что сегодня, 25 ноября, в Бишкекском городском суде прошло первое слушание обжалования приговора первой инстанции журналистам. По его словам, слушание провели несмотря на то, что адвокат ходатайствовал отвод двум судьям из трех, состоящих в судейской коллегии.

«Дело в том, что эти двое судей в свое время рассматривали вопрос о выдворении Болота Темирова из страны. В этой связи их участие в процессах, где фигурирует жена журналиста, не логично», — отметил адвокат.

Он также добавил, что его отвод был отклонен, и судьи продолжили процесс. Сегодня допрошены 4 фигуранта дела из 11 журналистов Temirov Live. Кроме того, стало известно, что вместе с этими журналистами дело возбуждено и в отношении самого Болота Темирова, но дело переведено в отдельное производство. А самого Болота Темирова объявили в розыск.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312191/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
Эмиль Жамгырчиев не пришел на свой судебный процесс
Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов отозвал иск к независимому журналисту
Нурлана Мотуева отпустили под домашний арест
Горсуд не рассмотрел апелляцию по мере пресечения журналистам Temirov Live
Бывшего сотрудника НАН КР Жоомарта Карабаева суд выпустил под домашний арест
Закон о клевете. Жанар Акаев предлагает снизить штраф до 1 тысячи сомов
Получение взятки. Судью Нурлана Кенжебаева оштрафовали на миллион сомов
Мать Даниэля Ажиева оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте
Дело акына Аската Жетигена. Обвинительный приговор оставлен в силе
Популярные новости
Вы&nbsp;такое не&nbsp;видели даже в&nbsp;ММА. В&nbsp;городе&nbsp;Ош на&nbsp;дороге подрались водители Вы такое не видели даже в ММА. В городе Ош на дороге подрались водители
Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству
Дело против экс-посла КР&nbsp;в&nbsp;США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя Дело против экс-посла КР в США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя
У&nbsp;девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у&nbsp;Камчыбека Ташиева У девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у Камчыбека Ташиева
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
25 ноября, понедельник
18:00
Депутат предлагает пособия «балага сүйүнчү» вкладывать в депозиты Депутат предлагает пособия «балага сүйүнчү» вкладывать...
17:53
Об осужденных кыргызстанцах депутатам рассказала консул КР в Санкт-Петербурге
17:41
Нефтетрейдеры объяснили, почему высокие цены на газ и когда он прибудет
17:37
Садыр Жапаров прилетел в Австрию. Как его встречали
17:33
За продажу товаров без акциза Минэкономики хочет штрафовать администрации рынков