Адвокат журналистов Temirov Live потребовал отвод судей горсуда. Ему отказали

Адвокат журналистов Temirov Live Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова потребовал отвод двух судей из судейской коллегии. Об этом 24.kg рассказал сам адвокат Улан Сейталиев.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека 10 октября огласил приговор по делу 11 бывших и действующих сотрудников издания Temirov Live. Махабат Тажибек кызы осудили на шесть лет, Азамата Ишенбекова — на пять лет. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева получили по три года пробации, а остальные журналисты оправданы.

Адвокат рассказал, что сегодня, 25 ноября, в Бишкекском городском суде прошло первое слушание обжалования приговора первой инстанции журналистам. По его словам, слушание провели несмотря на то, что адвокат ходатайствовал отвод двум судьям из трех, состоящих в судейской коллегии.

«Дело в том, что эти двое судей в свое время рассматривали вопрос о выдворении Болота Темирова из страны. В этой связи их участие в процессах, где фигурирует жена журналиста, не логично», — отметил адвокат.

Он также добавил, что его отвод был отклонен, и судьи продолжили процесс. Сегодня допрошены 4 фигуранта дела из 11 журналистов Temirov Live. Кроме того, стало известно, что вместе с этими журналистами дело возбуждено и в отношении самого Болота Темирова, но дело переведено в отдельное производство. А самого Болота Темирова объявили в розыск.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.