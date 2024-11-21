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Власть

Военная прокуратура начала проверку по заявлению Имамидина Ташова о пытках

Военная прокуратура начала проверку заявления основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова о пытках со стороны сотрудников ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что заявление о применении к бизнесмену психологического давления, физической силы и других противоправных действий зарегистрировано в электронном журнале учета информации Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона. Проводится доследственная проверка.

«Кроме того, по этим фактам служба собственной безопасности ГКНБ проводит служебное расследование», — подчеркнули в ведомстве.

— заявление Имамидина Ташова
Фото — заявление Имамидина Ташова

Напомним, 5 ноября бизнесмен Имамидин Ташов обратился к генеральному прокурору Максату Асаналиеву с просьбой принять меры в отношении сотрудников ГКНБ Э.Ж. и Ж.Ч. и их начальника С.Ж. По его словам, эти люди заставили связаться по телефону с активистом Тилекматом Куреновым, который находится в розыске. Бизнесмен также добавил, что сотрудники спецслужб якобы в подвале ГУ ГКНБ по Бишкеку избивали, пытали током, требуя признаться в том, что заказал убийство вора в законе Камчи Кольбаева.

Имамидину Ташову предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Бизнесмен в апреле задержан в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, Имамидин Ташов проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он сообщил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».
Ссылка: https://24.kg/vlast/311782/
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