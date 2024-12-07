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Экс-спикера парламента Канатбека Исаева отпустили из СИЗО

Бывшего спикера парламента Канатбека Исаева отпустили под подписку о невыезде. Информацию 24.kg подтвердили в суде.

Уточняется, что Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему чиновнику накануне, 6 декабря.

Канатбека Исаева подозревают в финансировании ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Сам же арестованный заявил журналистам, что не признает свою вину и не понимает, каким образом его связывают с криминалом.

Напомним, в сентябре 2017 года, в преддверии президентских выборов, Канатбек Исаев стал фигурантом уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. В апреле 2019-го досудебное производство приостановлено.

В октябре 2022 года Канатбек Исаев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017-м. Ему вменялись подозрения в подготовке преступления, организация массовых беспорядков и попытка насильственного захвата власти. Однако в январе 2023-го Первомайский районный суд столицы изменил бывшему нардепу меру пресечения, переведя на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313474/
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