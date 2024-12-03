Бывшему спикеру парламента Канатбеку Исаеву продлили срок ареста

Бывшего спикера парламента Канатбека Исаева оставили под стражей. Решение принял Октябрьский райсуд Бишкека.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения политику до 27 января 2025 года.

Канатбека Исаева подозревают в финансировании ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Сам же арестованный заявил журналистам, что не признает свою вину и не понимает, каким образом его связывают с криминалом.

Напомним, в сентябре 2017-го, в преддверии президентских выборов, Канат Исаев стал фигурантом по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти. В апреле 2019 года досудебное производство приостановлено.

В октябре 2022-го Канат Исаев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017 году. Ему вменялись подозрения в подготовке преступления, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти. Однако в январе 2023-го Первомайский районный суд столицы изменил бывшему нардепу меру пресечения, переведя на домашний арест.