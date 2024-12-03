Избиение в детском саду Сузака. Возбуждены уголовные дела по трем статьям

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детского сада № 1 «Кенжетай». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, сотрудники дошкольного учреждения не выполняли должным образом обязанности по воспитанию, избивали детей, и, несмотря на неоднократные обращения родителей к директору, не предпринимались соответствующие меры.

При проверке также установлено, что ответственные работники детского сада систематически собирали деньги с родителей и сотрудников, грубо нарушая требования указа президента от 26 мая 2023 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям 187 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», 337 «Злоупотребление должностным положением» и 348 «Халатность» УК КР.

Для проведения следственных действий дело направлено в УВД Джалал-Абадской области.

Накануне в Сети распространилось видео избиения малышей в детском саду Сузакского района Джалал-Абадской области. Кадры запечатлены в дошкольном учреждении «Кенжетай» села Октябрьского. На роликах видно, как воспитательницы бьют по лицу и спине малышей двух-трех лет. Дети хотят выйти из комнаты и плачут.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева попросила прощения у родителей детей, избитых воспитательницами.