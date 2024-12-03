Избиение в детском саду. Министр образования попросила прощения у родителей

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева попросила прощения у родителей детей, избитых воспитательницами в детском саду Сузакского района Джалал-Абадской области. Ее обращение в соцсетях опубликовала пресс-секретарь ведомства Гульмира Уметалиева.

«Прошу прощения у родителей за бестолочь, которая наказала малышей в детском саду. Воспитателем ее назвать нельзя. Сообщаю, что дело рассматривается в прокуратуре и суде. Требую, чтобы «воспитательницу», которая совершила насилие над ребенком, привлекли к ответственности в рамках закона. Руководство детского учреждения уйдет с должности за то, что позволило работать такому воспитателю и допустило насилие», — говорится в обращении.

Фото — комментарий министра образования Догдуркуль Кендирбаевой

Догдуркуль Кендирбаева также призвала родителей сообщать незамедлительно о насилии в детских учреждениях.

«Уважаемые родители, вы тоже помогайте! Если в детских учреждениях совершается насилие, сообщайте напрямую. Те, кто совершает насилие, должны быть строго наказаны. Мы проведем медицинскую проверку тех специалистов, кто будет работать с детьми», — сказала она.

Накануне в Сети распространилось видео избиения малышей в детском саду Сузакского района Джалал-Абадской области. Кадры запечатлены в дошкольном учреждении «Кенжетай» села Октябрьского. На роликах видно, как воспитательницы бьют по лицу и спине малышей двух-трех лет. Дети хотят выйти из комнаты и плачут. Дело расследует прокуратура Джалал-Абадской области.