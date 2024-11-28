Дело о взятках. Майор милиции Тимур Абдисатар уулу взят под стражу

Уволенный начальник Кок-Жарского ПОМ Ноокатского РОВД майор милиции Тимур Абдисатар уулу задержан по подозрению в совершении ряда преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что Тимуру Абдисатар уулу инкриминируется статья 342 «Получение взятки группой лиц» УК КР. Он заключен под стражу.

Напомним, 17 ноября майор милиции записал видеообращение. В нем он пожаловался на действия начальника ОВД Ноокатского района Ошской области полковника милиции Талгата Осконалиева.

По результатам служебной проверки принято решение уволить Тимура Абдисатар уулу за дискредитацию органов внутренних дел и ряд руководителей.

20 ноября в соцсетях опубликовано видео, где Тимур Абдисатар уулу, находясь у себя в служебном кабинете, получает деньги от подчиненных. По факту возбуждено уголовное дело.

21 и 22 ноября по подозрению в причастности к противоправным деяниям задержаны пятеро участковых и помощник дежурного Кок-Жарского ПОМ ОВД Ноокатского района. Велись оперативно-разыскные работы в отношении Тимура Абдисатар уулу.

26 ноября он сам явился в МВД.