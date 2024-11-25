В Ноокате участковые милиционеры задержаны за получение взятки

По подозрению в получении взятки задержано несколько сотрудников Кок-Жарского отделения милиции Ноокатского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следственная служба расследует уголовное дело, возбужденное по факту получения взятки.

20 ноября опубликовано видео, где начальник Кок-Жарского ПОМ Ноокатского РОВД майор милиции А. у. Т. (Тимур Абдисатар уулу), находясь у себя в служебном кабинете, получает деньги от подчиненных.

Напомним, ранее Тимур Абдисатар уулу уволен за дискредитацию органов внутренних дел из-за обращения к главе ГКНБ и президенту с жалобой на своего начальника.

В тот же день по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 342 «Получение взятки группой лиц» УК КР. 21 и 22 ноября по подозрению в причастности к противоправным деяниям задержано пятеро участковых уполномоченных СОБ ОВД Ноокатского района Ошской области М. у. Ш., Н.З., М.А., М. у. Б. и Х. у. Т. Задержан также помощник дежурного Кок-Жарского ПОМ ОВД Ноокатского района М.Н.

Всем предъявлено обвинение в соучастии в получении взятки. Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

В ведомстве отметили, что МВД проводит работу, направленную на очищение рядов милиции от взяточников, нарушителей законности.