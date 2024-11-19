Изнасилование девятилетней девочки на Иссык-Куле. Следствие передало дело в суд

Расследование по уголовному делу об изнасиловании девятилетней девочки двумя мужчинами завершено, оно передано в Джети-Огузский районный суд Иссык-Кульской области для рассмотрения по существу. Об этом сообщили представители потерпевшей.

По данным адвоката Индиры Саутовой, на прошлой неделе повторная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемые вменяемы. Отметим, что в ходе первой экспертизы в выводах было указано, что оба обвиняемых — невменяемые лица.

Защита ребенка ходатайствовала о повторной экспертизе, поставив перед специалистами вопросы, отличающиеся от формулировки вопросов следователя.

Как отмечает адвокат, вторая экспертиза показала: обвиняемые понимали, что совершают преступление и что за это есть уголовная ответственность. Она добавила, что первое заключение экспертизы основано на том, что мужчины состояли на психиатрическом учете.

Напомним, ранее в милиции рассказали, что 9 сентября в ОВД Джети-Огузского района обратилась жительница села Барскоон. Женщина заявила, что ее девятилетнюю дочь избили и изнасиловали двое мужчин. По ее словам, произошло это в тот же день, 9 сентября, примерно в 11.30 на участке Кок-Сай. Позже милиция сообщила, что задержаны подозреваемые Э.Э., 2005 года рождения, и О.А., 1999 года рождения. Решением суда их водворили в СИЗО.