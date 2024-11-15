В Абхазии продолжаются беспорядки: оппозиция протаранила забор парламента

В Сухуми продолжаются протесты. Митинг оппозиции проходит сегодня у парламента Абхазии. Оппоненты власти митингуют из-за ратификации «соглашения об инвестициях с Россией».

По данным СМИ, в акции участвуют несколько тысяч человек, в том числе оппозиционный лидер Адгур Ардзинба. Грузовик митингующих протаранил ворота забора, который установлен возле парламента — протестующие прорвались через него и вышли на территорию.

Сегодня в парламенте Абхазии должны были рассматривать ратификацию соглашения с Россией об инвестициях, но в итоге заседание перенесли (участники акции протеста требуют снять вопрос с рассмотрения).

Документ, который анонсировали год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российского бизнеса. Местная оппозиция говорит, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и курортного бизнеса. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки, также он касается многолетних налоговых каникул для таких инвесторов, возможностей завоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов.

Под эти нужды в Абхазии создадут филиал российского банка для финансирования проектов. На прошлой неделе толпы противников закона перекрыли мосты, связывающие столицу Абхазии Сухуми с другими районами республики. Волнения перекинулись к зданию службы госбезопасности в Сухуми, куда доставили задержанных. По мнению местных экономистов, россияне смогут быстро взять под контроль без какого-либо участия граждан республики. При этом, по данным СМИ, на ратификации соглашения настаивают власти РФ (половина бюджета Абхазии поступает из российского бюджета).