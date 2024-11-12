В Токмаке 34-летний мужчина до смерти забил собутыльника

В городе Токмаке оперативники задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.
9 ноября примерно в 19.00 в дежурную часть ОВД Токмака поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в микрорайоне № 3. На место выехала следственно-оперативная группа.
На теле нашли следы насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Установлена личность погибшего. Им оказался 37-летний житель города Токмака.
Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 34-летний К.Ж., который рассказал, что они распивали спиртное и между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой К.Ж. до смерти забил собутыльника. Задержанного водворили в ИВС. Следствие продолжается.