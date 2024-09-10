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Происшествия

Пятнадцатилетний подросток скончался в Сокулуке после школьной драки

Пятнадцатилетний подросток скончался в Сокулуке после школьной драки.

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент со смертельным исходом произошел в селе Комсомольском Сокулукского района 5 сентября.

Сотрудники милиции установили, что 16-летний подросток собрал учеников 9-го класса и при всех ударил 15-летнего мальчика в живот. В результате полученной травмы тот скончался. Подозреваемый задержан.

Возбужденное по статье «Хулиганство» УК КР уголовное дело переквалифицировано на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд вынес решение об аресте подозреваемого. Назначена судмедэкспертиза, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304525/
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