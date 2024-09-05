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Происшествия

Протащил участкового на капоте. Нарушитель сопротивлялся при задержании

При задержании 25-летний парень, который накануне сбил и протащил на капоте авто участкового, оказал сопротивление милиционерам. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. 


4 сентября в жилмассиве «Дордой-1» участковый выявил парня, который незаконно торговал ГСМ. Он оказал сопротивление милиционеру, сбил его и протащил на капоте. После уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники Свердловского РУВД задержали парня сегодня, 5 сентября, в районе рынка «Дордой». Нарушитель при задержании оказал сопротивление милиционерам, пытался скрыться и протаранил их машину. 25-летнего С.С. водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304089/
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