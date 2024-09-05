В Бишкеке автомобиль сбил и протащил на капоте милиционера

В Бишкеке водитель автомобиля Subaru Forester сбил милиционера и протащил его на капоте. Видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как на капоте легковушки лежит милиционер, путь нарушителю перегородили другие машины. Водителя Subaru это не остановило и на большой скорости он поменял маршрут.

В пресс-службе УВД Свердловского района рассказали, что инцидент произошел 4 сентября в жилмассиве «Дордой-1». Участковый выявил парня, который незаконно торговал ГСМ на обочине. Последний оказал сопротивление милиционеру, сбил его на своем авто и протащил на капоте. Правоохранители задержали 25-летнего С.С., возбудили дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Он водворен в ИВС. Следствие продолжается.