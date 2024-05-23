03:31
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Общество

Ликвидация Kloop Media. Юристы фонда подали кассационную жалобу в Верховный суд

Юристы фонда Kloop Media подали кассационную жалобу в Верховный суд на определение Бишкекского горсуда от 17 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Kloop.

Отметим, Городской суд не стал рассматривать апелляцию на решение нижней инстанции о ликвидации фонда. Он сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.

Юристы «Клоопа» считают его решение «незаконным и необоснованным». Поэтому они просят Верховный суд отменить его и направить апелляционную жалобу на рассмотрение по существу.

Напомним, 28 августа прошлого года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводил несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть. Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств.

В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ «Клооп Медиа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294772/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Kloop Media shutdown: Lawyers file cassation appeal with Supreme Court
Ликвидация Kloop Media. Бишкекский горсуд не стал рассматривать апелляцию
Ликвидация Kloop Media. В суде рассматривают апелляцию фонда
Kloop website blocking: SCNS appeals decision of Administrative Court
Блокировка сайта «Клооп». ГКНБ обжаловал решение Административного суда
RSF welcomes decision to cancel blocking of Kloop website
«Репортеры без границ» приветствуют решение о снятии блокировки с сайта Kloop
Kloop website blocking: Court finds decisions of Culture Ministry invalid
Блокировка сайта «Клооп». Суд признал решения Минкульта недействительными
Как власти Кыргызстана помогают подсанкционным компаниям. Расследование Kloop
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Мэрия потребовала привести в&nbsp;порядок внешний вид торгового центра в&nbsp;Бишкеке Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами