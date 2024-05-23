Ликвидация Kloop Media. Юристы фонда подали кассационную жалобу в Верховный суд

Юристы фонда Kloop Media подали кассационную жалобу в Верховный суд на определение Бишкекского горсуда от 17 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Kloop.

Отметим, Городской суд не стал рассматривать апелляцию на решение нижней инстанции о ликвидации фонда. Он сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.

Юристы «Клоопа» считают его решение «незаконным и необоснованным». Поэтому они просят Верховный суд отменить его и направить апелляционную жалобу на рассмотрение по существу.

Напомним, 28 августа прошлого года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводил несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть. Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств.

В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ «Клооп Медиа».