Сели на Иссык-Куле. Пострадавшим доставили гуманитарную помощь

В Иссык-Кульский и Тонский районы для пострадавших от селей доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, жителям передали 21,95 тонны муки первого сорта, 4,39 тонны сахара, 4 тысячи 390 литров растительного масла и 8 тысяч 780 банок мясных консервов.

Гуманитарная помощь выделена из Фонда государственных материальных резервов при МЧС и передана представителям местной власти.

Напомним, что север и юг Иссык-Куля пострадали от селей — в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дом. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Пострадавшие села осмотрел глава кабмина Акылбек Жапаров. Он сообщил о предстоящих компенсационных выплатах на восстановление домов и отметил необходимость страхования имущества для защиты от стихийных бедствий.