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Власть

Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области

Глава кабмина Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил села, пострадавшие от селевых потоков. Об этом сообщает его пресс-служба.  

Жапаров осмотрел село Темир в айыльном аймаке Садыр-Аке, где ознакомился с масштабами ущерба и провел обсуждения с представителями местных властей и Министерства чрезвычайных ситуаций о мерах по устранению последствий.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность комплексной оценки ущерба и разработки плана по предотвращению подобных ситуаций в будущем, включая укрепление берегов и водоотводных систем. Он также сообщил о предстоящих компенсационных выплатах на восстановление домов и отметил необходимость страхования имущества для защиты от стихийных бедствий.

Жапаров  добавил, что в случае необходимости для детей данного села будет организовано обучение в режиме онлайн, а также предоставлены отсрочки по земельному налогу для местных жителей.

Кроме того, глава кабмина поручил усилить системы предупреждения о возможных бедствиях и подготовить помощь пострадавшим.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303017/
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