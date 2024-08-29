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Сюжет: Насилие над детьми

В Оше 15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве. Задержаны еще две девушки

По делу 15-летней девочки в Ошской области, находившейся в сексуальном рабстве, задержаны еще две девушки, всего — четыре. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 23 августа поступила информация, что группа девушек и парней вывезли 15-летнюю девочку на канал в Кара-Суйском районе, избили, сбрили брови и насильно удерживают по неизвестному адресу.

Факт зарегистрировали в УВД Ошской области и начали доследственную проверку.

Милиция установила, что группа девушек совершила насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении подростка, и путем шантажа заставляла ее заниматься проституцией.

МВД
Фото МВД. Задержанные

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК КР 159 «Вовлечение в занятие проституцией». По подозрению в совершении преступления задержаны девушки 21, 23, 20 и 18 лет.

Следствие по уголовному делу продолжается, проводятся следственные мероприятия с остальными причастными лицами.

Напомним, ранее к омбудсмену Джамиле Джаманбаевой обратился представитель 15-летней девочки Жахангир Сайфуллаев. Он рассказал, что больше месяца подросток находилась в сексуальном рабстве. За любое неповиновение девочку наказывали и снимали на камеру. Акыйкатчи потребовала от правоохранительных органов принять меры для обеспечения безопасности жертв.

Фото на главной — из интернета, заставочное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303416/
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