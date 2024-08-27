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Сюжет: Насилие над детьми

В городе Ош 15-летняя девочка больше месяца находилась в сексуальном рабстве

В Оше 15-летняя девочка больше месяца находилась в сексуальном рабстве. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена.

К акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой обратился представитель подростка Жахангир Сайфуллаев. Он рассказал, что за любое неповиновение девочку наказывали и все это снимали на камеру.

«На видео жуткие кадры издевательства над девочкой — ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием. Девочку «продавали» разным мужчинам для оказания интимных услуг. Она прошла все круги ада», — возмутился Жахангир Сайфуллаев.

Он добавил, что видео сейчас распространяют в онлайн-мессенджерах.

Омбудсмен настоятельно требует от правоохранительных органов принять меры для обеспечения безопасности жертв торговли людьми.

Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны.

Джамиля Джаманбаева

По данным института акыйкатчи, уполномоченный представитель омбудсмена в Оше принимает меры для оказания правовой помощи жертве насилия. Пострадавшей требуется длительная реабилитация. Девочка боится за свою жизнь, так как все, кто ее избивал, угрожал и измывался над ней, все еще на свободе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303198/
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