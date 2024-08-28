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Происшествия

Мужчина, ударивший ребенка с аутизмом, сам пришел в милицию

34-летний мужчина увидел себя в социальных сетях и пришел в отделение милиции сам.

«Когда я увидел, что парень трогает мой рюкзак, подумал, что он хочет украсть что-то. Поэтому у меня была такая реакция. Я очень извиняюсь перед родителями и сестрой мальчика. Я не знал, что ребенок болен», — говорит он на видео.

Ранее, 27 августа, в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.М., где просит принять меры в отношении неизвестного мужчины. В указанный день примерно в 13.16, находясь в одной из поликлиник по улице Фучика, он ударил ее несовершеннолетнего брата М.А., когда стояли в очереди у врача.

Данный факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

«Увидев себя в социальных сетях, гражданин А.А., 1990 года рождения, сам обратился в отделение милиции», — сказали правоохранители.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303367/
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