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Происшествия

Мужчина ударил мальчика с аутизмом в одной из поликлиник Бишкека

В редакцию 24.kg за помощью обратилась девушка. Она рассказала, что они с 14-летним братом пришли в одну из больниц на улице Фучика и ожидали  очереди к врачу.

«Братишка страдает аутизмом. Этот мужчина ударил его кулаком, был такой громкий звук», — рассказала девушка.

По ее словам, мужчина ударил мальчика из-за того, что тот потрогал его рюкзак.

По ее словам, мужчина объяснил свой поступок как «защитную реакцию». Девушка и ее брат подали заявление в милицию и зафиксировали побои.

В УВД Ленинского района редакции 24.kg сообщили, что 27 августа к ним с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.М., где просит принять меры в отношении неизвестного лица, который в указанный день, примерно в 13.16, находясь в одной из поликлиник по улице Фучика, ударил ее несовершеннолетнего брата М.А., когда они стояли в очереди к врачу.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района города Бишкек и начата доследственная проверка. Также назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303309/
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