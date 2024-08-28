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Происшествия

Директор бишкекского ЦЭМ заявил, что водитель скорой не принимал наркотики

Пострадавший в ДТП 44-летний водитель кареты скорой помощи не принимал наркотики. Об этом 24.kg заявил директор Бишкекского центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, во время ДТП водитель скорой получил травму ноги, из-за чего ему сделали внутримышечный укол обезболивающего «Трамадол».

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа на пересечении проспекта Айтматова и улицы Ахунбаева карета скорой помощи попала в ДТП. Пострадала реаниматолог с кареты скорой помощи. Кроме того, в авто медиков находился пациент, которого также госпитализировали.

В Управлении патрульной службы милиции заявили 24.kg, что 44-летний водитель скорой помощи на момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

Директор Бишкекского центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов отметил, что водителю сделали инъекцию «Трамадола» — сильного обезболивающего — только после столкновения с легковым авто из-за сильной боли в ноге.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303351/
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