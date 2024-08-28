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Происшествия

ДТП с медиками в Бишкеке — водитель скорой был под воздействием наркотиков

44-летний водитель скорой медицинской помощи на момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения, заявили 24.kg в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека. 

Ранее сообщалось, что в Бишкеке произошло ДТП с участием легкового авто и кареты скорой помощи. Авария произошла вчера вечером на пересечении улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова — пострадала реаниматолог. В карете находился пациент, которого также доставили в больницу.

Управление патрульной службы милиции напоминает, что, согласно пункту 3.2. ПДД КР,  транспортные средства с установленными специальными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами должны соблюдать определенные правила дорожного движения. Это предупреждение касается обеспечения безопасности на дорогах и правильного поведения водителей таких автомобилей. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303339/
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