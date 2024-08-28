В ДТП в Бишкеке пострадала реаниматолог

В дорожно-транспортном происшествии в Бишкеке пострадала реаниматолог. Об этом 24.kg сообщил директор столичного Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, авария произошла вчера вечером на пересечении улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.

«Третья реанимационная бригада выехала на ДТП, везла больного на госпитализацию, и в это время в них врезался автомобиль BMW. Пациент дополнительной травмы не получил, его госпитализировали в больницу скорой помощи. Но пострадала наш врач, 44-летняя реаниматолог. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки, порез правого бедра. Ее госпитализировали в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Состояние стабильное», — рассказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что водитель и фельдшер получили ушибы, находятся на амбулаторном лечении. Машину забрали на штрафстоянку, повреждения авто «приличные».