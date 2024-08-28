Работодатель отобрал документы у кыргызстанок в Ираке

В столице Ирака в Багдаде работодатель отобрал документы у кыргызстанок. Об этом в соцсетях сообщила одна из пострадавших Алина Абдышева.

По ее словам, она приехала в этот город год и три месяца назад на заработки. Работает мастером по наращиванию ресниц.

«Приехала сюда через девушку, которая отправляла таких же мастеров в сфере красоты по контракту на год. Салон называется Luxury Beauty Baghdad. У нас есть рабочий контракт. Но его мое начальство не всегда соблюдает. Из-за этого у нас возникли разногласия с ним. В Багдад меня и еще одну девушку с моего города привезли через Курдистан. Говорили, что после приезда начнут нам делать рабочую визу, и для этого забрали наши паспорта и до сегодняшнего дня не возвращают», — отметила кыргызстанка.

Алия Абдышева заметила, что в контракте было также указано, что салон будет удерживать с заработной платы $3 тысячи в качестве депозита, чтобы работницы не уехали на родину до окончания срока договора или же не поменяли работу. По окончании контракта эту сумму обязались вернуть.

«За пару месяцев до окончания контракта начальство начало штрафовать нас под разными предлогами. «Наш салон, наши правила», — говорили они. На вопрос, где наши документы, они отвечали, что все в процессе. Просили ждать. 1 сентября у меня и еще у одной девушки заканчивается контракт, они 21 августа вызвали полицию и сдали нас им под предлогом того, что у нас нет документов. На допросе сотрудники поняли, что наше начальство является мошенниками, и отпустили нас. После допроса, боясь за свою жизнь, мы собрали вещи и ушли с этого места», — пишет кыргызстанка.

Алия Абдышева отметила, что из-за отсутствия документов кыргызстанки не могут обратиться в правоохранительные органы.

«Сейчас я и две подруги остались без паспортов, денег и определенного места жительства. Со стороны нашего бывшего работодателя сейчас на нас поступают угрозы, клевета и оскорбления. Мы даже не можем нанять хорошего адвоката, так как у нас нет средств. Мы обратились в консульство в Кувейте по этому вопросу, но определенного ответа так и не получили», — подчеркнула гражданка КР.

Пострадавшая обратилась в Министерство иностранных дел Кыргызстана за помощью. Она добавила, что с ней в аналогичной ситуации также оказались Алина Каныбек кызы и Нина Тарасенко.

Комментируя обращение в пресс-службе МИД КР 24.kg отметили, что вчера утром отправили ориентировку по этому вопросу в посольство КР в Кувейте.

«Они в курсе и работают над решением сложившейся ситуации. Вопрос на контроле», — добавили в МИД.