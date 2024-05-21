Избиение двухлетнего Егора. Генпрокуратура начала изучать материалы дела

Генеральная прокуратура на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции прокомментировала дело по избиению двухлетнего Егора.
Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что надзорным органом начато изучение материалов дела, выделенных в отдельное производство.
«В уголовном деле есть материал, выделенный в отдельное производство. На теле мальчика обнаружены травмы. Но ссадины и раны на голове Егора не видны. Поэтому эксперт их не заметил. Компьютерная томография показала на черепе трещину. Эксперт написал, что Егор мог упасть или кто-то его ударил, он не смог определить время получения травмы», — сказала Умуткан Конкубаева.
Она добавила, что материалы дела также изучает МВД.
Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что этот вопрос рассматривается уже вторую неделю.
«Я поднимала на заседании комитета по социальной политике этот вопрос. Я попросила вынести его и на заседание комитета по правопорядку. Когда наши соответствующие органы начнут защищать детей? Когда дело доходит до детей и женщин, то у вас нет информации, то не выполняете работу. Здесь вопрос не только про Самаркина. До этого я вам говорила об избиении 7-летнего мальчика, его мама обращалась. Следователи защищают насильников. Мальчик поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, а виновника отпустили под пробацию, говоря, что он нанес легкий вред здоровью. Где справедливость? Мы начинаем бить тревогу, только когда человек умирает», — возмутилась нардеп.
Отметим, депутат Айсулуу Мамашова выразила возмущение, что виновника по делу об избиении двухлетнего Егора отпустили под пробацию. Она потребовала пересмотреть материалы дела, так как у мальчика зафиксированы черепно-мозговая травма, поврежден половой орган, гнойные инфекции и много других травм.
Ранее в Верховном суде пояснили, что в отношении подозреваемого Александра Самаркина предъявлено обвинение в совершении менее тяжкого преступления. По закону это позволяет применить пробационный надзор.
Напомним, 3 февраля прошлого года в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок со следами пыток — черепно-мозговая травма с трещиной, смещение шейных позвонков, сломанные нос и ушной хрящ, множественные ожоги по всему телу, в том числе и от затушенных сигаретных окурков. У маленького Егора были разорваны нервные окончания двух рук, а на половом органе — порез, нанесенный истязателем.
По факту истязания мальчика возбудили уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца, неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств стал долг.
Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца). Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.
В июне 2023-го Верховный суд отменил приговор в отношении Александра Самаркина и назначил ему два года пробационного надзора.