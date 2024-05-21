Избиение двухлетнего Егора. Генпрокуратура начала изучать материалы дела

Генеральная прокуратура на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции прокомментировала дело по избиению двухлетнего Егора.

Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что надзорным органом начато изучение материалов дела, выделенных в отдельное производство.

«В уголовном деле есть материал, выделенный в отдельное производство. На теле мальчика обнаружены травмы. Но ссадины и раны на голове Егора не видны. Поэтому эксперт их не заметил. Компьютерная томография показала на черепе трещину. Эксперт написал, что Егор мог упасть или кто-то его ударил, он не смог определить время получения травмы», — сказала Умуткан Конкубаева.

Она добавила, что материалы дела также изучает МВД.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что этот вопрос рассматривается уже вторую неделю.

«Я поднимала на заседании комитета по социальной политике этот вопрос. Я попросила вынести его и на заседание комитета по правопорядку. Когда наши соответствующие органы начнут защищать детей? Когда дело доходит до детей и женщин, то у вас нет информации, то не выполняете работу. Здесь вопрос не только про Самаркина. До этого я вам говорила об избиении 7-летнего мальчика, его мама обращалась. Следователи защищают насильников. Мальчик поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, а виновника отпустили под пробацию, говоря, что он нанес легкий вред здоровью. Где справедливость? Мы начинаем бить тревогу, только когда человек умирает», — возмутилась нардеп.

Отметим, депутат Айсулуу Мамашова выразила возмущение, что виновника по делу об избиении двухлетнего Егора отпустили под пробацию. Она потребовала пересмотреть материалы дела, так как у мальчика зафиксированы черепно-мозговая травма, поврежден половой орган, гнойные инфекции и много других травм.