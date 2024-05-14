Избиение ребенка в Сокулуке. Суд пояснил, почему виновник отпущен под пробацию

В отношении обвиняемого в истязании двухлетнего Егора в Сокулуке Александра Самаркина применен пробационный надзор. Об этом завили на пресс-конференции в Верховном суде.

«Пробация не значит, что человек освобожден от наказания. В таком виде наказания есть обязательства, которые достаточно ужесточены. Например, обвиняемый не может выехать из страны, два раза в месяц должен посещать соответствующие органы и отмечаться. А если нарушит эти условия, то будет взят под стражу», — завил судья ВС КР Качыке Эсенканов.

По его словам, Александру Самаркину предъявлено обвинение в совершении менее тяжкого преступления. По закону это позволяет применить пробационный надзор, что судьи и сделали.

«Самаркин работает, занимается для общества полезным делом, не наркоман, не алкоголик. Этим решением не нарушен закон. Если люди так реагируют, то претензии должны быть к законам. Мы более 10 лет назад приняли закон о пробации», — объясняет свое решение судья.

Качыке Эсенканова возмутило то, что вопрос поднимается спустя год после вынесения решения. Отметим, на заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова подняла вопрос о решении суда в отношении Александра Самаркина. По мнению судьи, в том, что вопрос поднят спустя год, кто-то заинтересован, но дальше свою мысль он развивать не стал.

Качыке Эсенканов заметил: во время судебного разбирательства стало известно, что не только Александр Самаркин, но и родители совершали насилие над ребенком. Это выделено в отдельное производство, но дело прекращено, так как отец и мать малыша выехали из страны.

Напомним, 3 февраля прошлого года в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок со следами пыток — черепно-мозговая травма с трещиной, смещение шейных позвонков, сломанные нос и ушной хрящ, множественные ожоги по всему телу, в том числе и от затушенных сигаретных окурков. У маленького Егора были разорваны нервные окончания двух рук, а на половом органе — порез, нанесенный истязателем.

По факту истязания мальчика возбудили уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца, неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств стал долг.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца). Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

В июне 2023-го Верховный суд отменил приговор в отношении Александра Самаркина и назначил ему два года пробационного надзора.