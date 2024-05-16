Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотреть материалы дела

Депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша вновь подняла вопрос об избиении в Сокулуке двухлетнего Егора.

Она возмущена, что виновник отпущен под пробацию. По словам нардепа, у мальчика зафиксированы черепно-мозговая травма, поврежден половой орган, гнойные инфекции и много других травм.

«Есть все экспертизы. В заключении первой экспертизы это оценивается как тяжелая травма. А в конце, когда вышло решение, написано: «Легкий вред здоровью». Виновника отпустили. В Верховном суде на пресс-конференции сказали, что это законно. Да, в законе написано, что даже если человек совершил изнасилование или истязание, то у него есть возможность выйти под пробационный надзор. Но как вы думаете, такой человек должен быть среди нас? Он то же самое может сотворить и с другим человеком, тем более с ребенком», — возмутилась Айсулуу Мамашова.

Она обратилась к Генеральной прокуратуре и попросила пересмотреть материалы дела. «Именно черепно-мозговую травму, перелом костей мозга надо вывести в отдельное производство и пересмотреть дело. Такой насильник не должен быть в обществе», — сказала нардеп.

Ранее в Верховном суде пояснили, что в отношении подозреваемого Александра Самаркина предъявлено обвинение в совершении менее тяжкого преступления. По закону это позволяет применить пробационный надзор.

«Пробация не значит, что человек освобожден от наказания. В таком виде наказания есть обязательства, которые достаточно ужесточены. Например, обвиняемый не может выехать из страны, два раза в месяц должен посещать соответствующие органы и отмечаться. А если нарушит эти условия, то будет взят под стражу», — заявил судья ВС КР Качыке Эсенканов.

Он также добавил, что Александр Самаркин работает, занимается для общества полезным делом, не наркоман, не алкоголик.