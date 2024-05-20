Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в хостеле по улице Огонбаева в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в ночь на 13 мая примерно в 02.00 в микрорайоне «Восток-5» группа парней встретила иностранных студентов, спросили у них сигареты, стали придираться, спрашивая, почему они здесь курят.

«После чего один из парней ударил, иностранные студенты стали убегать. Они успели добежать до места своего проживания — хостела по улице Огонбаева. Группа неизвестных парней, преследуя иностранных студентов, зашли за ними в хостел. Там, применив силу в отношении проживающих

там иностранных граждан, завладели деньгами и вещами. После, получив физический отпор от проживающих, скрылись с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

По факту в УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики. В ходе следствия установили личности совершивших разбой в хостеле. Ими оказались М.Н., 2006 года рождения, Ш.Т., 2005 года рождения, Н.Б., 2005 года рождения.

После проведения следственных действий в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.