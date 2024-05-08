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Происшествия

Избиение девочки в бишкекской школе. Милиция прокомментировала инцидент

По факту избиения 14-летней девочки назначены необходимые экспертизы. Об этом 24.kg рассказали в УВД Ленинского района столицы.

Напомним, в школе-гимназии № 72 подростки избили одноклассницу. У нее сотрясение мозга, ссадины, синяки, сломан большой палец правой руки. В департаменте образования мэрии Бишкека рассказали, что по факту ведутся все необходимые мероприятия. С родителями участников драки ведутся разъяснительные беседы.

В милиции отметили, что 27 апреля к ним обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении двух девочек, которые избили ее 14-летнюю дочь.

«Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы, по итогам которых будет дана юридическая оценка. Правоохранители установили, что в драке участвовали двое несовершеннолетних, остальные разнимали, о чем также свидетельствует видео, снятое на камеру наблюдения», — добавили там.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели мероприятия профилактического характера по недопущению в будущем подобных фактов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293538/
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