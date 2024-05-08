Сломан палец, сотрясение и синяки. В бишкекской школе избили девочку

В столичной школе-гимназии № 72 ученики избили одноклассницу. У подростка сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице, сломан большой палец на правой руке.

Пострадавшая десятиклассница Нуркыз Тоюнбаева рассказала 24.kg, что инцидент произошел 27 апреля. Она сидела за партой, и тут ее одноклассница начала требовать освободить место, хотя пустых парт было много. На отказ Нуркыз одноклассница отреагировала агрессивно. На кадрах с камеры наблюдения видно, как девочка толкнула Нуркыз стулом, провоцируя конфликт. Словесная перепалка одноклассниц переросла в драку. Нуркыз били по голове, лицу и животу. С нападавшей были еще две девочки. Подбежал парень, чтобы их разнять. Он сильно схватил Нуркыз, что сломал ей палец.

Девочка рассказала, что после этого, дома, она теряла сознание, пришлось обратиться в больницу. Осмотрев Нуркыз, врачи диагностировали сотрясение мозга, не считая ушибов, синяков и ссадин. Также, со слов пострадавшей, когда она приехала в медучреждение, там же, на осмотре врачей, была одноклассница, которая обвинила ее в том, что Нуркыз избила трех девочек.





В департаменте образования мэрии Бишкека рассказали, что этот случай взят на контроль руководства школы-гимназии № 72. Назначена комиссия по делам детей, где будут рассмотрены все обстоятельства инцидента.

«Сейчас в классах есть камеры. Мы изучим записи, опросим участников конфликта и свидетелей, специальная комиссия будет принимать решение. Наказание, конечно, будет, вплоть до постановки на учет этих детей. В отношении классного руководителя тоже будут приняты меры, но по итогам проверки», — заявили в ведомстве.

Также в муниципалитете добавили, что с родителями или опекунами участников инцидента педагоги ведут разъяснительные беседы.