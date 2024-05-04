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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Несчастный случай в Сузаке: 12 милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД

Из-за несчастного случая в Сузакском районе, в котором пострадали более 35 человек, в основном дети, освобождены от занимаемых должностей начальник Сузакского РУВД, его заместитель и начальник Октябрьского поселкового отдела милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

«Межведомственная комиссия, созданная для расследования инцидента в Сузакском районе, приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности 12 сотрудников милиции за необеспечение на должном уровне безопасности во время праздничного мероприятия», — говорится в сообщении.

Кроме того, сняты с должностей начальник ОВД Сузакского района и его заместитель, начальник Октябрьского поселкового отделения милиции обслуживающий территорию, где проходило мероприятие. К руководителям УВД Жалал-Абадской области и сотрудникам отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района приняты меры дисциплинарного характера.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293217/
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