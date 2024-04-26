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Экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова арестовали на два месяца

Задержание экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова признано законным, и он взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве напомнили, что 17 апреля 2024 года в Аламединском районе был задержан гражданин Т.А., 1981 года рождения, и водворен в изолятор временного содержания.

Ему предъявлено обвинение по статье 278 «Массовые беспорядки, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

Перед судом внесено ходатайство о проверке законности и обоснованности задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Тукунова.

Однако, несмотря на тяжесть преступления, суд признал задержание Акжолтоя Тукунова незаконным и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде до 16 июня.

«Районная прокуратура в Чуйский областной суд внесла апелляционное представление на постановление следственного судьи Аламединского района от 19 апреля 2024 года о признании незаконным и необоснованным задержания Т.А. и об его отмене и признании законным и обоснованным его арест, также избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в учреждении № 21 СИН», — отметили в ГУВД.

26 апреля судебной коллегией по уголовным делам и делам об административных правонарушениях рассмотрено апелляционное представление и вынесено решение о признании законным и обоснованным задержания гражданина Т.А. Его водворили в СИЗО-1 до 17 июня.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292723/
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