Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к массовым беспорядкам

В Аламединском районе задержан гражданин по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, во время мониторинга соцсетей установлено, что общественный активист, житель Аламединском района Т.А. в Facebook распространяет материалы, призывающие и провоцирующие общественность к массовым беспорядкам.

Согласно заключению экспертизы, материалы имеют признаки призыва к массовой акции протеста, массовым беспорядкам и смене власти.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту возбуждено уголовное дело по статье 37-278 «Покушение к массовым беспорядкам» УК КР.

Установлены личность и местонахождение Т.А., 1981 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Отметим, что под инициалы Т.А. подходит бывший заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования Акжолтой Тукунов.