16:47
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Происшествия

Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к массовым беспорядкам

В Аламединском районе задержан гражданин по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, во время мониторинга соцсетей установлено, что общественный активист, житель Аламединском района Т.А. в Facebook распространяет материалы, призывающие и провоцирующие общественность к массовым беспорядкам.

Согласно заключению экспертизы, материалы имеют признаки призыва к массовой акции протеста, массовым беспорядкам и смене власти.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту возбуждено уголовное дело по статье 37-278 «Покушение к массовым беспорядкам» УК КР.

Установлены личность и местонахождение Т.А., 1981 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Отметим, что под инициалы Т.А. подходит бывший заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования Акжолтой Тукунов. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292068/
просмотров: 1037
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан заинтересовал опыт Беларуси в сфере антимонопольного регулирования
Пользователя TikTok обвиняют в призывах к массовым беспорядкам
Главный редактор NazarNews задержана. Обвиняют в призывах к массовым беспорядкам
В Службе антимонопольного регулирования Кыргызстана новый глава
Госантимонополия просит розничных торговцев пересмотреть цены на сахар
Госантимонополия установила для фермеров цены на пшеницу
Антимонополия отреагировала на ситуацию с повышением цен на мясо в Баткене
Цены улетели в стратосферу, и как Антимонопольная служба пытается их сдержать
Снижение цен на молоко. Антимонопольщики прокомментировали акцию фермеров
Цифра дня. 2,8 миллиона сомов возвратили потребителям после жалоб
Популярные новости
Мигрантов из&nbsp;Пакистана и&nbsp;Бангладеш выдворили из&nbsp;Кыргызстана Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана
У&nbsp;бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4&nbsp;тысячи У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов
Проливные дожди затопили жилые дома Джалал-Абада Проливные дожди затопили жилые дома Джалал-Абада
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
19 апреля, пятница
16:42
На развитие Джалал-Абадской области выделят 3,8 миллиарда сомов На развитие Джалал-Абадской области выделят 3,8 миллиар...
16:21
«Джаз_Бишкек_Весна». В программе еще два музыканта — из Италии и Казахстана
16:12
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ
16:08
Генпрокурор Курманкул Зулушев избран президентом Федерации кок-бору
16:03
Увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам предложил депутат Жогорку Кенеша