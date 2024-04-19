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Задержанного экс-замглавы Службы антимонополии отпустили под подписку о невыезде

Задержание экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова в качестве обвиняемого признано незаконным и необоснованным. Об этом сообщили в Аламединском районном суде.

«Постановлением следственного судьи Аламединского района от 19 апреля 2024 года задержание А.Ш. Тукунова в качестве обвиняемого признано незаконным и необоснованным в связи с грубейшими нарушениями требований статей 96 и 97 Уголовно-процессуального кодекса КР», — говорится в сообщении.

В отношении Акжолтоя Тукунова применена мера пресечения в виде подписки о невыезде до 16 июня.

Ранее сообщалось о задержании экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова. Его подозревают в призывах к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292112/
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