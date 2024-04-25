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Происшествия

«Не садитесь пьяными за руль!» Отрезвляющий ролик от ГУОБДД

Пресс-служба Главного управления по обеспечению дорожной безопасности МВД сняла ролик по профилактике ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.

В ролике показывают трех приятелей, которые распивают спиртное. В конце они расходятся. Один из них собирается взять ключи от машины, но голос за кадром рассказывает о количестве ДТП, произошедших с начала 2024-го.

«С начала года на территории республики выявлено 3 тысячи 754 нетрезвых водителя, из них 65 попали в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 117 граждан получили различные травмы, двое погибли», — говорит голос за кадром. 

После этого мужчина, передумав брать ключи от авто, берет телефон и вызывает такси.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292604/
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