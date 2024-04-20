В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги

В средней школе № 5 имени Бабура в Сузакском районе 54-летнюю учительницу избили ее коллеги, родители и директор. Об этом в соцсетях сообщила Жазира Осмонова.

По ее мнению, причиной нападения стала провокация со стороны руководителя образовательного учреждения. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области 24.kg отметили, что по факту начато расследование.

В ведомстве рассказали, что 18 апреля в 13.50 из отделения травматологии Сузакской районной больницы поступила информация о том, что в одной из школ Ырысского айыльного аймака родители учащихся избили педагога 1970 года рождения.

Факт зарегистрирован по статье «Причинение вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится работа по тому, чтобы привлечь причастных лиц к следствию.

По результатам экспертиз будет дана юридическая оценка. Расследование продолжается.