В Бишкеке трое мужчин ограбили иностранца

В Бишкеке задержали грабителей, среди которых были несовершеннолетние. Об этом сообщает УВД Первомайского района столицы.

По его данным, обратился в милицию иностранец, который рассказал, что неизвестные, угрожая пистолетом, отобрали телефон стоимостью 20 тысяч сомов и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержаны мужчины С.И., 1992 года рождения, и два подростка Б.А., 2008 года рождения, А.Д., 2006 года рождения.

Милиционеры разоблачили слаженную преступную схему, специализирующуюся на разбойных нападениях на иностранных граждан. Следствие продолжается.