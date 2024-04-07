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Происшествия

Избиение Махабат Тажибек кызы. В СИН отказали омбудсмену в фотофиксации побоев

Сотрудники института омбудсмена КР 6 апреля провели мониторинг в Бишкекском СИЗО-1 с целью ознакомления с условиями содержания арестованных.

По данным пресс-службы акыйкатчи, проведена беседа с руководством учреждения, а также с Махабат Тажибек кызы, Назирой Кудайбергеновой и Каныкей Арановой.

Со слов женщин, 4 апреля при проведении вечерней проверки один из сотрудников в грубой форме приказал следственно-арестованной Назире Кудайбергеновой выйти с вещами, что она отказалась это сделать. Этого сотрудника они раньше не видели.

5 апреля сотрудники учреждения повторно потребовали от Назиры Кудайбергеновой выйти с вещами для перевода в другую камеру, в связи с чем произошел конфликт. В отношении женщин была применена сила, и женщину принудительно вывели из камеры. По версии сотрудников учреждения, следственно-арестованная оказала сопротивление.

При визуальном осмотре у Махабат Тажибек кызы имелись синяки на обеих руках, в области лица (левая сторона челюсти), левой подмышки. Зафиксировать данные побои на фото и видео не удалось — сотрудники учреждения отказали в данной просьбе, о чем был составлен акт.

На момент посещения в СИЗО-1 находились представители спецпрокуратуры и Национального центра по предупреждению пыток. По информации представителя спецпрокуратуры, данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации и начата проверка.

Махабат Тажибек кызы и Каныкей Аранова написали заявление на имя омбудсмена с просьбой защитить их права.

Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие государственные органы принять необходимые меры для обеспечения соблюдения прав следственно-арестованных, а также провести тщательную проверку на обоснованность применения насилия в их отношении.

Напомним, вчера журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что в Бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения Махабат Тажибек кызы. В ведомстве заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с сотрудниками СИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290982/
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