Издеваются и унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о физическом насилии в СИЗО

Супруга Болота Темирова Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы СИЗО-1 Айпери Джекшеновой. Об этом Темиров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера оперативный сотрудник СИН Акыл Рыскулов избил пятерых девушек, содержащихся в СИЗО-1, включая его супругу.

«По приказу начальника СИЗО Кудайбергенова три месяца на меня оказывали моральное давление. Не достигнув своей цели, стали применять физическое насилие. 5 апреля опер Акыл Рыскулов ударил меня по уху, выкручивал руки. Они как могли издевались над моей сокамерницей Назирой Кудайбергеновой, возили ее по полу, оказывая на меня морально-психологическое давление. Это были показательные издевательства, мол «тебя ждет такая же учесть». Я своими глазами видела, как издеваются и унижают женщин в СИЗО. Вместо того чтобы признать свои ошибки, сотрудники изолятора ведут себя как изверги», — написала в заявлении Махабат.

Напомним, в СИН опровергли факт избиения Махабат Тажибек кызы. В ведомстве заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с сотрудниками СИН.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.