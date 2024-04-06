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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Болот Темиров заявил об избиении жены в СИЗО-1. В СИН этот факт отрицают

«Махабат Тажибек кызы и ее сокамерниц в СИЗО-1 избили сотрудники ГСИН», — заявил на своей странице в Facebook Болот Темиров.

В Службе исполнения наказаний эту информацию опровергли. Там отмечают, что избиения или нанесения телесных повреждений не было.

«У нас проводятся режимные мероприятия. В их рамках планировалось перевести одну из сокамерниц Махабат Тажибек кызы в другую камеру. И эта женщина, и сама Махабат были против такого решения. Между ними и сотрудниками СИН возникла словесная перепалка. Но никакого избиения не было», — рассказали 24.kg в СИН.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290960/
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