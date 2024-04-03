Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. В ГУВД ответили депутату парламента

В ГУВД Чуйской области прокомментировали высказывания депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой, которая на заседании парламента возмутилась тем, что изнасилованную 13-летнюю девочку в Сокулуке обвиняют в испорченности.

«Данный факт не соответствует действительности, так как по факту изнасилования 13-летней девочки в ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело, по которому она признана потерпевшей. А лица, совершившие данное преступление, граждане М.Т., 2005 года рождения, и Т.Д., 2004 года рождения, взяты под стражу», — сообщили в ведомстве.

М.Т. и Т.Д. предъявили обвинения по статьям 154 «Изнасилование» и 157 «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16 лет» УК КР. Уголовное дело направили в суд.

В отношении остальных лиц материалы из уголовного дела выделены в отдельное производство. Проводятся необходимые следственные действия.

В ГУВД заметили, что высказывание о бездействии сотрудников милиции также не соответствует действительности, так как данное преступление выявили именно работники ОВД Сокулукского района, по которому незамедлительно начали расследование и приняли меры согласно нормам УПК КР.

Депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Жогорку Кенеша подняла вопрос об изнасиловании 13-летней девочки в Сокулуке.

«Все мы слышали о резонансном случае изнасилования 13-летней. Над ней издевались девять парней. Мало того, что у этих мужчин нет совести, а милиция не работает, так еще и недавно девочки из ее круга обвинили пострадавшую в том, что якобы она сама испорченная. Я думаю, у нас такого не должно быть. Прокуратура куда смотрит? Где надзор? К девочке, которая не достигла 18 лет, парни старше нее не должны подходить даже», — возмутилась нардеп.

Напомним, 20 марта стало известно, что на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители пострадавшей девочки. Они обратились с просьбой защитить права их ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных.