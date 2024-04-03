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Изнасилование 13-летней. Депутат возмущена, что девочку обвиняют в испорченности

Депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Жогорку Кенеша подняла вопрос об изнасиловании 13-летней девочки в Сокулуке.

По ее словам, неправильно, что подростка обвиняют в испорченности.

«Все мы слышали о резонансном случае изнасилования 13-летней. Над ней издевались девять парней. Мало того, что у этих мужчин нет никакой совести, а милиция не работает, так еще и недавно молодые девочки из ее круга обвинили пострадавшую, якобы она сама испорченная. Я думаю, у нас такого не должно быть. Прокуратура куда смотрит? Где надзор? К девочке, которая не достигла еще 18 лет, парни старше нее не должны подходить даже», — возмутилась нардеп.

Напомним, 20 марта стало известно, что на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители пострадавшей от изнасилования малолетней девочки. Они обратились с просьбой защитить права их ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных. Родители сообщили, что их 13-летнюю дочь в течение почти года систематически насиловали девять парней.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290631/
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